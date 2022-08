Schon an Tag eins zieht es zahlreiche Besucher nach Opladen : Die Bierbörse ist eröffnet

Schon an Tag eins zieht es zahlreiche Besucher nach Opladen

Leverkusen-Opladen Auftakt nach Maß: Die 35. Ausgabe der Sommersause auf der Schusterinsel lockt schon am Freitagnachmittag zahlreiche Gäste aus Leverkusen und dem Umland auf die Schusterinsel, Stadtchef Uwe Richrath vollzieht einen 1a-Fassanstich, und das Zirkuszelt vermisst eigentlich niemand allzu sehr.

Werner Nolden gewöhnt sich schon um, spricht bei der Eröffnung der Bierbörse am Freitag von Linden-, statt Kastanienallee. „40 Linden stehen schon, und es werden mehr, die Kastanien sind krank.“

Auch sonst ist die 35. Ausgabe anders: Die Allee darf aus Umweltschutzgründen nur halb bespielt werden, Stadtchef Uwe Richrath zelebriert – alle Achtung, in nur drei Schlägen und das weiße Hemd unbefleckt – den Fassanstich am Stand der Zipfer-Brauerei statt im Zirkuszelt, das durch eine Bühne ersetzt wird, Live-Musik gibt es „nur“ Sonntag und Montag mit Brings und Guildo. „Ich bin froh, dass wir in diesen Zeiten diese Größenordnung geschafft haben“, betont Nolden.