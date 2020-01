Friedhof Reuschenberg : Ein Ort der Trauer für Männer

Leverkusen Am Sonntag startet der „Trauerpavillon“, ein Angebot der evangelischen Kirche.

Für Frank Wissem könnte das „Männerproblem“ auch daran liegen, dass diese immer noch das Klischee im Kopf haben, sie müssten stark sein und dürften die Trauer nicht an sich heranlassen. „Wir Männer sollten offensiver mit unserer Trauer umgehen, der Bedarf ist ja da.“ Dass das kommende Trauerangebot, das sich an Männer jeden Alters richtet – für ältere Männer, die viele Jahre mit ihrer Partnerin zusammenlebten und dann mit der Einsamkeit zurechtkommen sollen, oder auch für jüngere Trauernde, die den oftmals „unfairen“ Verlust plötzlich begegnen müssen – an einem Sonntagstermin stattfindet, wurde bewusst gewählt. Denn an den Wochenenden komme man häufig ins Grübeln. Es sei die Zeit, wo man sich am wenigsten ablenken kann.