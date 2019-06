Aus für kleinen Frischemarkt : Der Spar-Markt in Lützenkirchen macht Ende Juni zu

Die Tage des Spar-Marktes an der Lützenkirchener Straße sind gezählt. Noch ist keine Nachfolge für das Ladenlokal in Sicht. Foto: uwe Miserius/Uwe Miserius

Leverkusen Inhaber Uwe Feller will sich künftig aufs Catering konzentrieren.

Wieder ein Einzelhandelsgeschäft, das schließt. Wenn sich nicht in letzter Minute ein Nachfolger findet, ist der Spar-Frischermarkt & Partyservice von Uwe Feller an der Lützenkirchener Straße 418 am 30. Juni zum letzten Mal geöffnet. Der 56-Jährige aus Solingen hört nach 30 Jahren nicht aus Altersgründen auf oder weil die Nachfrage zu gering ist. Vielmehr läuft sein Catering-Geschäft so gut, dass er sich darauf konzentrieren und sie weiter ausbauen möchte. Dazu hat er in Solingen eine Halle gemietet und fünf Vollzeitkräfte eingestellt, so dass jetzt einschließlich Aushilfen 25 Leute beschäftigt sind.