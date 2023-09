Neuer Laden in Leverkusen öffnet im Oktober Die letzten Zeichen des Kaufhofs sind weg

Ein bisschen Kaufhof schwebte immer noch über der City – in Form von großen grünen Lettern an der Hochhausfassade über dem Traditionskaufhaus. Die sind in den vergangenen Tagen demontiert worden. Dass eine Filiale der Warenhauskette mehr als 50 Jahre in Leverkusen ansässig war, ist äußerlich nun nicht mehr zu erkennen. Mitte Juni hatte der Kaufhof am Wiesdorfer Platz zum letzten Mal geöffnet, gab an dem Tag letzte Waren mit einem Nachlass von 90 Prozent raus.