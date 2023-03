„einfach märchenhaft“ Deutscher Lesepreis für Leverkusenerin

Im vergangenen Jahr erhielt das Projekt bereits den WDR-Kinderrechtspreis 2022, nun wurde es mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet, der die bedeutendste Anerkennung in Deutschland für solche Projekte darstellt. Seit zehn Jahren werden Projekte mit dem Lesepreis geehrt, die sich für die Leseförderung über alle Zielgruppen hinweg einsetzen. „Der Deutsche Lesepreis fördert innovative Ideen. Es gibt viele Kinder, die lesebenachteiligt sind und ich wusste, dass unser Projekt super in diese Lücke passt“, erzählt Anke Heitmeier. „Es freut uns sehr, dass unser Engagement von der Jury des Deutschen Lesepreises gesehen wurde und nun eine so schöne Anerkennung bekommt“, freut sie sich. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth war bei der Preisverleihung anwesend und sagte zu den ausgezeichneten Projekten: „Mit inspirierenden Ideen zeigen sie, wie es im Alltag gelingen kann, noch mehr Menschen für das Lesen zu begeistern“.