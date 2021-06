Stadt Leverkusen lässt 50 Turnhallen in den Sommerferien geöffnet : Der Breitensport startet wieder durch

Leverkusen Die Corona-Zwangspause hat die Sportvereine Mitglieder gekostet. Jetzt läuft der Betrieb wieder an. Die Stadt lässt die Turnhallen in den Sommerferien auf. Der Sportbund mahnt trotz neuer Normalität zur Vorsicht.

Über Monate war Vereinssport nicht möglich, weil sämtliche Sporthallen und Sportplätze wegen Corona geschlossen bleiben mussten. Mit sinkenden Inzidenzwerten kehrt nun endlich wieder Normalität in den Alltag der Breitensportvereine zurück. Funktionäre, Betreuer und Vereinsmitglieder sind gleichermaßen erleichtert. „Ich bin sehr froh, dass Sport in der Gemeinschaft wieder möglich ist und freue mich darüber, so viele glückliche Menschen zu sehen, die sich gerne bewegen möchten“, unterstreicht Inge Eisele, Geschäftsführerin des mehr als 1000 Mitglieder zählenden SSV Lützenkirchen stellvertretend für viele andere Vereine in Leverkusen.