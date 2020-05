Folge der Coronakrise : Wildpark: Nachwuchs, aber in Geldnot

Wildpark: Nachwuchs, aber in Geldnot

Nachwuchs während der Corona-Krise im Wildpark Reuschenberg in Leverkusen Foto: RP/Integral

Leverkusen Der Wildpark Reuschenberg will in Kürze wieder öffnen. Ohne Besucher fehlen die Einnahmen. Die Betriebskosten, um die mehr als 200 Tiere zu versorgen, laufen jedoch weiter.

Im Wildpark Reuschenberg wird zurzeit unter Hochdruck gearbeitet. „Wir messen aus, wie groß die begehbare Fläche ist, berechnen, wie viele Besucher aufs Gelände dürfen und überlegen uns ein Einbahnstraßensystem“, berichtet Nadine Schmidt, die Koordinatorin des Wildparks. „Außerdem müssen wir prüfen, unter welchen Auflagen wir unseren Spielplatz öffnen dürfen und wie wir einen Außer-Haus-Verkauf anbieten können. Denn das Bistro darf ja noch nicht öffnen.“ Das alles habe ein Ziel: „Wir wollen so schnell wie möglich wieder öffnen.“ Dafür müssten aber die Hygienebestimmungen des Gesundheitsamtes eingehalten werden.

Mehr als 200 Tiere leben zurzeit in dem Park. Sie müssen auch in der Corona-Krise weiter versorgt werden. Ohne Besucher sind die Einnahmen weggebrochen, die Betriebskosten laufen allerdings weiter. „Wir brauchen deshalb nun jede finanzielle Hilfe, wenn wir den Park in der jetzigen Form erhalten wollen“, erklärt Alexander Marasch, Geschäftsführer der IntegraL gGmbH. Das Unternehmen betreibt den Tierpark seit 2008 und beschäftigt Mitarbeiter mit und ohne Behinderung.