Polizei nennt Zahlen für Leverkusen/Köln Demos und Fans – immer mehr Einsätze

Leverkusen/Köln · Knapp 300.000 Einsätze im Jahr, 820 am Tag, 34 in der Stunde – die Polizei in Köln/Leverkusen hat alle Hände voll zu tun. Was sie wo tut und wie lange sie braucht, das erklärte die Polizeiführung bei einer Pressekonferenz zur Gefahrenabwehr.

04.04.2023, 16:31 Uhr

Polizeieinsatz an der BayArena. Die Einsätze an und in Fußballstadien sind personell besonders aufwändig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wer die 110 wählt, braucht schnelle Hilfe. Doch das Einsatzspektrum der Polizei ist viel breiter als der klassische Notruf. Martin Lotz, Leiter der Polizeidirektion Gefahrenabwehr und Einsatz im Präsidium in Köln ist unter anderem zuständig für Einsatztrupps, Großereignisse und Veranstaltungen, den Bezirksdienst und die Videoüberwachung. Gemeinsam mit Polizeipräsident Falk Schnabel stellte er am Montag die Einsatzstatistik für 2022 vor.