Abschied auf Raten in Leverkusen Demontage des Opladener Klohäuschens ist vollendet

Mittwochvormittag ging eine Ära in Opladen zu Ende: Dort, wo früher ein orangefarbener Klotz am Rande des Busbahnhofs gewisse Bedürfnisse von Passanten, Bus- und Bahnfahrgästen stillte, ist jetzt ein Loch in der Stadtlandschaft. Das Klohäuschen a. D. ist demontiert.