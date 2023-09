Demonstration in Leverkusen Einsatz für Kinderrechte

„Kinderinteressen werden in der Politik nach wie vor in vielen Bereichen systematisch missachtet“, sagt Sam Kofi Nyantakyi, Vorsitzender des Vereins „Fest zum Weltkindertag Leverkusen“. Deswegen brauche es dringend die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, „eine aktive Politik zur Überwindung der Kinderarmut in Deutschland und eine deutliche Stärkung der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen“. Der Verein ruft deshalb zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September um 17 Uhr zu einer Demonstration auf dem Rathausvorplatz in Wiesdorf für die Kinderrechte in Leverkusen auf und freut sich über die Unterstützung von Oberbürgermeister Uwe Richrath.