An Rhein, Wupper un Dhünn in Leverkusen Feinen Delikatessen am Wegesrand und dem Biber auf der Spur

Zurück zur Natur – gefühlt ist der Drang dorthin in den Corona-Jahren wieder stärker geworden. Stichwort: Heimat entdecken. Da reicht das Angebot in Leverkusen vom Siebenschläfer-TV über geführte Wanderungen direkt vor der Haustür bis zu ganz praktischen Workshops. Eine kleine Auswahl: Die Umweltorganisationen Nabu und Bund bieten am Sonntag, 30. April, statt Tanz in den Mai eine Frühaufsteher-Alternative: ein „Vogelkonzert am Mädchenbusch“. Viele gefiederte Sänger sind aus den Winterquartieren zurück. Vielleicht lässt auch die Nachtigall ihre Stimme erklingen. Treffpunkt: Bayer-Parkplatz Kurtekotten, Edith-Weyde-Straße (südlich Feuerwehr), Kosten: vier Euro, Kinder und Mitglieder kostenfrei, 7 bis 11 Uhr.