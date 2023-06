Am Rhein in Leverkusen Deichwächter schließen Rheintor probeweise

Es geschah im Jahr 1993, als der Rhein zuletzt sein Bett verließ. Viel fehlte nicht und das sogenannte „Jahrhunderthochwasser“ hätte in Rheindorf für dramatische Überschwemmungen gesorgt. Deichhauptmann Heiner Pohlmann – er hatte sein Amt erst kurz zuvor aufgenommen – erinnert sich genau an das Ereignis. „Bei 20 Zentimeter unterhalb des Straßenniveaus stoppte das Wasser. Ich war schon kurz davor, die einzige Schwachstelle zu schließen, durch die das Wasser in den Ort schwappen kann.“