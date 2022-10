Leverkusen: Dehoga-Kreisvorsitzender schlägt Alarm : Die Gastronomie steckt im Krisenmodus

Leverkusen Für Einzelhandel und die Gastronomie jagt seit einiger Zeit eine Krise die nächste. Hagen Norhausen, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), schlägt Alarm – macht seinen Kollegen aber auch Mut.

Eigentlich schien die bis dato wohl größte Krise des Jahrzehnts überwunden. Im Sommer füllten sich die Biergärten und Außenbereiche der Gastrobetriebe wieder merklich. Dass es in den Innenräumen noch schleppend lief, führt Hagen Norhausen auf die Sommer- und Herbstferien zurück. Das Geschäft hätte also im Sommer Anlauf für Herbst und Winter nehmen können, doch aus dieser Wunschvorstellung wird wohl nichts. „Wir merken, dass das Corona-Thema jetzt wieder aufkommt“, berichtet der erfahrene Wirt aus Rheindorf. Veranstaltungen sind weiterhin noch nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Hinzu kommt, dass die großen Räume im Zweifel bald beheizt werden müssen. Die kalten Jahresendtage, lassen den Gastronomen einen ebenso kalten Schauer über den Rücken laufen. Die in die Höhe schnellenden Heizkosten machen dann erst so richtig zu schaffen. Norhausen und seine Kollegen von der Dehoga nahmen daher erst vor wenigen Tagen an einem Energieseminar inklusive Internet-Konferenz mit Bundesvertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) teil. Diese richteten sich im Vorfeld mit Vorschlägen direkt an die Energiekommission des Bundes. Demnach könnte den Betrieben im Dezember der Abschlag erlassen werden – zugrunde gelegt werden hier aber die Daten von September. Für Norhausen ein Unding.

Grundsätzlich gelten die Probleme, das erkennt er an, für alle Bürger. Doch während die meisten einen festen Job und ein festes Einkommen besäßen, müssten die selbstständigen Gastronomen über ihr Geschäft ihren Lebensunterhalt verdienen und ihrem Personal Sicherheit vermitteln. „Wir müssen auch deren Preisverteuerung auffangen“, sagt Norhausen, der zu seinen Leidensgenossen in der Stadt einen engen Draht hat. Blieben die einzelnen Wirte mit ihren Problemen vor der Pandemie noch gern allein, öffnet sich die Branche jetzt voreinander. „Das zeigt den Ernst der Lage“, bekräftigt er.

Dennoch macht der Dehoga-Kreisvorsitzende mit seinen Worten auch Mut: „Der Gastronom ist es gewohnt, sich stetig neu zu erfinden.“ Das erste Gebot: Strom und Energie sparen. Das habe die Branche während der Pandemie gelernt. „Das virtuelle Hotel und Restaurant“ gibt im Netz dafür weitere Tipps an die Hand. In eineinhalb Monaten startet zudem die Fußball-WM in Katar. Ein Boykott, so sehr er angebracht sein mag, wäre derzeit unklug. Das Großereignis sei finanziell ein Hoffnungsträger. Nun schaut Norhausen vor allem auf die Prinzenproklamation am 19. November. Der Zuspruch dort könnte Aufschluss darüber geben, ob sich beheizte Säle in der fünften Jahreszeit überhaupt lohnen.