Festnahme in Leverkusen : Dealer gefasst, Marihuana sichergestellt

Leverkusen Bei einer Wohnungs­durchsuchung an der Weiherstraße hat die Polizei am Donnerstag rund 900 Gramm Marihuana sichergestellt. Ein 27-Jähriger mutmaßlicher Drogenhändler wurde festgenommen.

Die Polizei hatte den bereits als Dealer bekannten Mann in Köln-Mülheim als Fahrgast eines Funktaxis festgenommen. Gegen 14.30 Uhr war 27-Jährige am Clevischen Ring, Höhe Keupstraße ausgestiegen. Als Zivilfahnder ihn kontrollierten, ließ er einen Jutebeutel mit einer größeren Menge Marihuana fallen, so der Polizeibericht. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Fahnder den Wohnungsschlüssel seiner in Wiesdorf gemeldeten Partnerin (23). Der 27-Jährige selbst kann keinen festen Wohnsitz nachweisen.