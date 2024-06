Bahnhof in Leverkusen-Wiesdorf im Umbruch - Architekturwettbewerb läuft DB-Reisezentrum schließt Ende Juni

Ende Juni ist Schluss. Dann „schließt unser Reisezentrum dauerhaft“, teilt die Bahn auf einem Aushang am Reisezentrum in Wiesdorf mit. „Auch wir bedauern sehr, dass das DB-Reisezentrum in Leverkusen-Mitte nicht weiterbetrieben werden kann“, sagt eine Bahnsprecherin. Aber: Es rechnet sich nicht mehr. Reisezentren seien wirtschaftlich tragfähig, wenn dort Fahrscheine für den Nah- und Fernverkehr verkauft werden könnten. „go.Rheinland, der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in der Region Köln – Bonn – Aachen, hatte die Deutsche Bahn bis Juni 2024 mit dem personenbedienten Verkauf im Nahverkehr beauftragt. Die Beauftragung ist ausgelaufen“, erläutert die Sprecherin.