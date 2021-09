Kneipenfestival in Leverkusen : Da tanzte der Bär in den Stadtteilen

Leverkusen Beim vierten Kneipenfestival war in den Bars und Kneipen jede Menge los. Gesammelt wurden auch Spenden für die Flutopfer in der Stadt.

Ohne Pause wirbelte Gerhard Zech hinter dem Tresen hin und her. Ein Bierglas nach dem anderen wollte in wenigen Sekunden befüllt werden. In der Kultkneipe Notenschlüssel in der Wiesdorfer Innenstadt tanzte jetzt am Samstag der sprichwörtliche Bär. Ihn hatte das 4. Kneipenfestival gerufen, das wohl überall in den Stadtteilen für volle Bars und Kneipen sorgte.