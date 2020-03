Die Einschränkungen : Das verbietet und erlaubt die neue Verfügung

Ruhe in Wiesdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Neben den Versammlungseinschränkungen gelten weitere deutliche Regelungen.

Für Reiserückkehrer, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten im In- und Ausland aufgehalten haben, gilt für zwei Wochen nach dem Aufenthalt ein Betretungsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Schulen, Krankenhäuser.