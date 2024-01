Stadtumbau in Opladen Von Boule bis Bruno-Wiefel-Platz – das tut sich 2024 in der Bahnstadt

Mit dem Rad mal eben Richtung Bürgerbusch – klar, das geht von Opladen durch die Bahnstadt und ein Stück durch Quettingen ziemlich flott. Zum Abendessen ins, man möchte fast sagen, gastronomische Karree an der Werkstättenstraße, logisch. Die einen pendeln zur Hochschule, die anderen zur Arbeit. Die Ostseite der Bahnstadt gehört mittlerweile fest zu Leverkusen. Der Westen ist noch Bauplatz. Was sich in diesem Jahr 2024 tut verrät die Bahnstadt-Entwicklungsgesellschaft (nbso) jetzt per Überblick.