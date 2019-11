Stadtmeister : Alle Neune – das sind die besten Kegler

Leverkusen Die Jassefäjer, die Koornjonge und Die Fidelen können’s am besten: Die Damen- (Jassefäjer), Herren- (Koornjonge) und die gemischten (Fidele) Mannschaften holten sich jeweils den Sieg bei den Leverkusener Stadtmeisterschaften im Kegeln.

Im Einzelwettbewerb hatte Ruth Jansen (Jassefäjer) die Nase vorn, bei den Herren Heinrich Berendes (Koornjonge). In der Kategorie Seniorinnen Einzel setzte sich Ingrid Maaßen (Die Fidelen) an die Spitze, bei den Senioren behauptete sich Peter Henseler (Gassemgeier). Die feierliche Siegerehrung fand jetzt im Sängerheim an der Werkstättenstraße statt. An der Stadtmeisterschaft hatten 30 Clubs und insgesamt bis zu 350 Kegler teilgenommen, fassten die ausrichtenden Koornjunge zuammen. Foto: UM