Das wird in der Leverkusener Kultkneipe gespielt Jazzig-rockige Liebeserklärungen im Topos

Der Samstag, 16. März, dient der Erinnerung an die frühere Berliner Rhythm’n’Blues-/Rockband „Interzone“, die sich Mitte der 1980er auflöste. Die Combo „Aus Liebe – Die Band“ schwelgt musikalisch gerne in Erinnerung an „Interzone“ und verspricht für den Abend in Wiesdorf „ein musikalisches Spektakel zwischen Wahnsinn und Wonne“.