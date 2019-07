Hitdorf : Für Jungfrau Christiane ist das die Krönung

Karnevalsgesellschaft „Hetdörper Mädche un Junge“ feierte das närrische Jubiläum ihrer Tanzgarde mit dem neuen Dreigestirn.

Heike Evertz steht nicht gerne im Mittelpunkt. Doch weil sie vor 22 Jahren die Tanz- und Jugendtanzgarde der Karnevalsgesellschaft „Hetdörper Mädche un Junge“ (HMJ) gründete, kam sie nicht umhin, beim Jubiläumsfest zum närrischen 22-jährigen Bestehen, das am Samstag in der Stadthalle mit 300 Gästen gefeiert wurde, wenigstens einen Blumenstrauß als Dank des Vereinsvorsitzenden Josef Landwehr entgegenzunehmen. Heike Evertz ist als Abteilungsleiterin nicht nur für Ausbildung, Choreografie und Fertigkeit beim Tanzen verantwortlich, sondern hat auch die Kostüme ihrer Schützlinge in all den Jahren selbst genäht. „Ich hätte niemals gedacht, dass die Gruppe so lange bestehen bleibt“, sagte die Initiatorin und ergänzte: „Funktionieren konnte das nur, weil alle mitgeholfen haben. Eine solche Aufgabe kann nur im Team gelingen.“