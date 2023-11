Fünfte Jahreszeit in Leverkusen Das ist los am zweiten Karnevalswochenende

Es gibt keine Ausrede mehr. Kein Elvis-Kostüm kann so schön sein, dass es diesen Anblick ersetzen könnte: Prinz in Strumpfhosen. Nach seiner Vorstellung im Saal Norhausen am Elften im Elften – eben im Elvis-Kostüm – geht es für den noch designierten Prinz Mally I. am Wochenende ans Eingemachte.