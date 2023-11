Letztes Karnevalswochenende vor der Weihnachtspause in Leverkusen In Hitdorf warten alle auf Norbert

Leverkusen · Isser wieder fit für die Bühne? Samstag ist Kostümsitzung des Hitdorfer Dreigestirne-Vereins. Das aktuelle Trio war bei der Proklamation am vergangenen Wochenende nur ein Duo. Bauer Norbert war krank. Kurz bevor die Session in Weihnachtspause geht, könnte er nun seinen ersten Auftritt haben. Unterdessen wird in Opladen die Textsicherheit der Jecken geprobt.

22.11.2023 , 12:32 Uhr

Bezeichnen sich als „Rampensäue“: Jungfrau Pauline und Prinz Bernhard, setzen aber für die Session lieber aufs komplette Dreigestirn mit Bauer Norbert. Foto: Miserius, Uwe (umi)