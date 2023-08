Zuschauermagnet in Leverkusen Flugplatzfest am Kurtekotten fällt künftig etwas kleiner aus

Ein Wochenende voller Aktion und Adrenalin: Das Flugplatzfest des Luftsportclubs (LSC) Bayer Leverkusen lockte am Wochenende viele hundert große und kleine Besucher auf das Vereinsgelände am Kurtekotten. Vor allem Interessenten aus der Region nutzten die Gelegenheit, um die Faszination des Luftsports hautnah zu erleben. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen geriet das Event damit am Samstag zum wahren Publikumsmagneten.