Kunst, Musik und Theater in Leverkusen Mit dem Ende von Kulturstadtlev gibt es einen Neuanfang

Blumen und ein herzliches Dankeschön von der Politik gab es zum Abschied für alle Kulturstadtlev-Teilbereichsleiter. Ein Wort, an das sie sich nie habe gewöhnen können, meinte Betriebsausschuss-Vorsitzende Roswitha Arnold. Muss sie jetzt nicht mehr. Nach Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung am Jahresende ändern sich auch die Begrifflichkeiten, an die sich viele in den vergangenen zwei Jahrzehnten mühsam gewöhnt haben.