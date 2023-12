In Leverkusen Das bietet die Kultur im Dezember

Giuseppe Verdis meistgespielte Oper ist am Dienstag, 5. Dezember, um 19.30 im Leverkusener Forum zu erleben: La Traviata. Opern- und Extrachor des Theaters Osnabrück und das Osnabrücker Symphonieorchester bringen die Geschichte über Leben, Liebe, Leiden und Tod einer Edelkurtisane im Paris des 19. Jahrhunderts als Gastspiel von Kulturstadtlev in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln auf die Bühne. Die Inszenierung von Matthias Oldag unter musikalischer Leitung von Andreas Hotz wurde in der Presse für perfekte Regie und brillante Darsteller gelobt. Karten: 34,50 / 30,80 / 23,50, ermäßigt 19,00 / 17,20 / 13,50 Euro.