Ungewöhnliche Tradition in Leverkusen Die süßen Martinsgänse von Lützenkirchen

„Die Entscheidung, auf Gänse, statt auf Weckmänner zu setzen, hat ihren Ursprung in der alten Legende rund um den heiligen Martin“, erläutert Judith Husmann, Rektorin und Lehrerin für katholische Religion. Diese besage, dass sich Martin in Tours (Frankreich) in einem Gänsestall versteckte, um seiner Ernennung als Bischof zu entgehen. Doch die Gänse verrieten ihn durch ihr lautes Geschnatter, so dass er doch zum Bischof geweiht und später heiliggesprochen wurde. „Es ist wichtig, dass die Kinder nicht nur die Geschichte von St. Martin hören, sondern sie auch erleben können. Durch die Gänse aus Hefeteig wird die Erzählung lebendig und bleibt den Kindern nachhaltig in Erinnerung“, betont Husmann.