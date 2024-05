Geeignete Räume in Leverkusen Darts-Sportler suchen dringend eine neue Vereinsbleibe

Gleichwohl versprüht er Optimismus. Dabei hofft er auf die Unterstützung der Stadt Leverkusen, die den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen will. Der Verein ist an einer dortigen Lokalität interessiert. Optimal wären gut 200 Quadratmeter, sagt Walsh. In etwa zwei Wochen finden erste Gespräche mit der Wirtschaftsförderung Leverkusen statt. In diesem Fall würde der Klub versuchen, einen Tagesbetrieb in Form einer „Darts-Bar“ aufzuziehen. Sollte die Suche im Zentrum nicht erfolgreich verlaufen, steht der 65-Jährige einer Immobilie außerhalb nicht im Weg. Er hofft durch den Gang in die Öffentlichkeit auf geeignete Angebote. „Leverkusen ist eine große Stadt“, sagt er, „ich glaube, da gibt’s einige verborgene Schätzchen.“ In der letzten Not, betont er, würde er auch mit privaten Mitteln aushelfen, sogar eine Unterkunft kaufen, wenn’s nicht anders gehe.