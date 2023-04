Beim 1. DC Leverkusen Dart-Größen trainieren in Küppersteg

Vom Kneipensport auf die großen Bühnen in Deutschland, Europa und der Welt: Dart hat sich in den vergangenen Jahren zur beliebten Trendsportart entwickelt, deren Profis in der Weltspitze Millionen im Jahr verdienen. Aus der Bundesrepublik hat es noch kein Spieler in die Top-10 der Weltrangliste geschafft. Gabriel Clemens, zuletzt sensationell im Halbfinale der WM in London, wirkt noch zu inkonstant. Doch aufgrund des Dart-Booms, der auch in Leverkusen floriert, kommen immer mehr talentierte Spieler nach – wie der 17-jährige Alexander Steinmetz vom 1. DC Leverkusen.