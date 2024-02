Besuch bei den Schützen Darth Vader landet in Lützenkirchen

Außerplanetarischen Besuch hatte die St. Sebastianer Schützenbruderschaft Lützenkirchen beim Patronatsfest im Pfarrsaal St. Maurinus. Eine Abordnung der „501st German Garrison“, mit dem wohl bekanntesten Filmbösewicht der Welt, Darth Vader, und einem Trupp Biker Scouts betrat den Saal und ließ die Herzen von Star-Wars-Fans höher schlagen. Die „501st German Garrison“ ist eine sogenannte Cosplay Truppe, eine Gemeinschaft für Kostümträger mit einer Vorliebe für die „Bösen” des Star-Wars-Universums. Durch ehrenamtliche Auftritte wirbt sie für wohltätige Zwecke. So wurden diesmal Spenden für das „PalliLev”(Hospiz und Palliativstation in Leverkusen) gesammelt. Natürlich posierten die Cosplayer auch für ein Foto mit den Gästen. 352,58 Euro kamen so zusammen.