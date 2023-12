Im Stadtpark Leverkusen Dampfbahn fährt zum letzten Mal in diesem Jahr

Es sind die letzten Fahrten des Jahres für die Züge des Vereins „Dampfbahn Leverkusen“. Wie in jedem Jahr ist der erste Adventssonntag der letzte Fahrtag, ehe es im Frühling wieder losgeht. Dafür wurden rund um die Strecke im Stadtpark Kerzen aufgestellt, die die Gleise im Dunkeln erahnen lassen. Sogar an den Enden der Abstellgleise hatten die Eisenbahnfreunde die flammenden kleinen Lichter platziert. Nur der Bahnhof ist kerzenfrei, denn hier tummeln sich Kinder und Erwachsene. Dafür stehen dort ein gelber Stern und weiße Tannen. Diese verleihen der Phantasiewelt einen spielerischen Charme. So wie auch die Feuerschale in der Mitte der Fahrstrecke und das Rattern der Räder auf den Schienen, das insbesondere bei den Güterwaggons zu hören ist. Hauptsächlich fahren Kindern mit ihren Eltern oder Großeltern.