Leverkusen: Dampfbahn fährt im Park

Am Sonntag konnten Groß und Klein beim Dampfbahnfahrtag im Stadtpark ihre Runden auf den Modelleisenbahnen drehen.

WIESDORF. Erst ein langes Tuten, dann setzt sich die kleine Lokomotive in Bewegung. Am Sonntag war im Stadtpark der monatliche Fahrtag des Gartenbahnvereins „Dampfbahn Leverkusen“. Und bereits am frühen Mittag tummelten sich viele Interessierte vor dem Schienennetz. Einsteigen durfte aber nur, wer ein Ticket gekauft hatte. Denn wie bei den großen Vorbildern, wurden hier die Fahrkarten vor Abfahrt geknipst.