Leverkusen: KG Grün-Weiß ruft zum Basteln auf : D’r Schlebuscher Zoch kütt – online und aus Pappe

Schlebusch Der närrische Lindwurm wird gebastelt. Mitmachen kann jeder, der Lust und geschickte Hände hat. Am 13. Februar zieht er los – in Internet.

Die fertigen Wagen und Zuggruppen samt Begleitbrief und Foto können die Bastler am Freitag, 5. Februar, zwischen 15 und 17 Uhr bei Familie Bodenröder in Schlebusch vor der Haustür (Odenthaler Straße 37a, 51375 Leverkusen) ablegen oder das jecke Werk per Post schicken. „Wir erstellen aus allen eingereichten Zugteilnehmern einen virtuellen Schull- und Veedelszoch“, verspricht die KG. Am Karnevalssamstag um 14.11 Uhr treckt der Zug online los. Wo der Spaß abgerufen werden kann, gibt die KG noch bekannt.

„Wir lassen uns überraschen, was alles abgegeben wird“, sagt Hans-Peter Teitscheid von Grün-Weiß Schlebusch. „Eine kleine Umfrage im Verein lässt Positives erahnen.“ Mitmachen können aber alle närrischen Bastler oder bastelnden Narren. „Wir haben in den vergangenen Jahren nicht nur viele Besucher, sondern auch Teilnehmer aus anderen Stadtteilen und dem Umland. Aufgerufen zum Basteln sind so auch alle, die dazu Lust haben.“ Teitscheid rechnet damit, dass der Schull- und Veedelszoch in Schlebusch im Februar erstmals in seiner Geschichte mehr Wagen als in Nicht-Corona-Zeiten haben könnte. „Normalerweise hat unser Zug ja immer sehr viele Fußgruppen. Dieses Mal wird es bestimmt anders“, prophezeit er. Vielleicht, weil die aus Schuhkartons einfacher zu basteln sind als Fußvolk. Aber ganz gleich, wie das Verhältnis ausfallen wird: D’r Zoch kütt in Schlebusch.