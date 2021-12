Medienbericht : Currenta soll Giftstoffe in Rhein geleitet haben

Leverkusen Der Chemieparkbetreiber Currenta soll nach der Explosion in der Sondermüll-Verbrennungsanlage in Leverkusen Sonderabfälle und Löschwasser über ein Klärwerk in den Rhein geleitet haben.

Das berichtet der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag. Am 27. Juli waren bei einer Explosion im Chempark Leverkusen sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Explosion hatte sich in der Sondermüll-Verbrennungsanlage ereignet. 31 Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Nach der Explosion hatte das Landesamt für Natur, Verbraucher und Umweltschutz (LANUV) dem Bericht zufolge im Abwasser des Klärwerks unter anderem deutlich erhöhte Werte des in Deutschland verbotenen Insektengiftes Clothianidin und des extrem gewässerschädlichen Stoffes PFOS gemessen.

Currenta erklärte dem WDR gegenüber, dass der giftige Stoff Clothianidin aus dem Tank stammt, der Mitte Juli auf dem Gelände der Sondermüll-Verbrennungsanlage explodiert war. An der Unglücksstelle habe Currenta die noch vorhandenen Flüssigkeiten aus dem Tank und das belastete Löschwasser aufgefangen und später in die Kläranlage auf dem Werksgelände abgelassen.

Paul Kröfges, Wasserexperte des BUND, zufolge kann die Kläranlage das Insektengift aber nicht abbauen. Deshalb sei davon auszugehen, dass gefährliche Stoffe mit dem Abwasser in den Rhein gelangt seien. Ein Currenta-Sprecher räumte das gegenüber dem WDR ein: „Nach dem kontrollierten Zuführen in die Kläranlage konnte der Stoff dort nicht vollständig abgebaut werden“, heißt es in dem Bericht.

Erst vergangene Woche Donnerstag war Currenta in die Schlagzeilen geraten: Am 9. Dezember wurde ein Mann bei einem schweren Arbeitsunfall im Chempark Dormagen getötet. Wie Currenta mitteilte, kam es bei Reinigungsarbeiten aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit Natronlauge. Dabei seien drei Mitarbeiter eines Partnerunternehmens und drei Rettungskräfte verätzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag ein Mitarbeiter noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

(mba)