Absichtserklärung bekräftigt Vorhaben für Chempark Currenta setzt in Leverkusen auf Wasserstoff

Für Hans Gennen, Technischer Geschäftsführer der Currenta, klingt das nach Aufbruchsstimmung: „Nur eine langfristig klimaneutrale Industrie hat hier, im Herzen Europas, eine echte Zukunftsperspektive. Wasserstoff ist ein wesentlicher Baustein in unserer Strategie.“ Dass es sich dabei um ein großes Projekt handelt, weiß auch Thomas Gößmann, Chef von Thyssengas: „Mit Currenta planen wir den Wasserstoff-Anschluss für eines der industriellen Schwergewichte in Nordrhein-Westfalen – ein deutliches Signal für den Aufbruch in die Wasserstoff-Wirtschaft.“