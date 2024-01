Leverkusener Chemparkbetreiber reagiert Currenta sagt Nein zu Rassismus und Ausgrenzung

Sowohl in der Öffentlichkeit als auch intern erhalte Currenta viel Zuspruch. So kommentierte etwa ein Teamleiter den Post wie folgt: „Mehr als 25 Prozent meiner Mannschaft haben einen ausländischen Pass oder zumindest ausländische Wurzeln. Das ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung und ich möchte keinen dieser Menschen missen.“ Natürlich nutzten User die Plattform auch für Kritik: „Es geht um unsere Haltung, daher lassen wir uns nicht darauf ein.“ Wer eine Haltung habe, müsse auch mit Gegenwind rechnen. Eine klare Haltung hat auch Currenta-CEO Tim Hartmann: „Rechtsextreme Bestrebungen sind eine echte Gefahr: Für die freiheitliche Grundordnung, für unsere plurale Gesellschaft und für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Deshalb sei die Unternehmensgruppe sehr klar in ihrer Haltung: „Bei uns gibt es keinen Platz für Intoleranz und Rassismus. Es ist wichtig, die Pläne für eine sogenannte Remigration als das zu entlarven, was sie sind: Menschenverachtende Fantasien von Personen, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.“