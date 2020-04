Chempark : Kunststoff-Scheiben: Currenta erhöht Schutz an Eingängen

Kunststoff-Scheiben: Currenta erhöht Schutz an Eingängen

Transparente Kunststoff-Scheiben wurden an den Drehkreuzen und Servicepoints in Gesichtshöhe installiert. Foto: currenta. Foto: Currenta

Currenta fährt den Schutz an den Chempark-Eingängen, die noch geöffnet sind, hoch. „Nach den ersten Praxiserfahrungen ist das Schutzkonzept weiter verfeinert worden. Ziel ist es, den Schutz der Mitarbeiter weiter zu verbessern und gleichzeitig Verzögerungen beim Zutritt deutlich zu reduzieren“, heißt es vom Chemparkmanager.

• An allen Drehkreuzen und den Servicepoints werden in Gesichtshöhe transparente Kunststoff-Scheiben installiert. An den Zufahrten gehe dies nicht, dort tragen die Mitarbeiter Mund-Nasenschutz, Schutzbrille und Einmal-Handschuhe für den Fieberscan.