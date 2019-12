Currenta : Berufserfahrung 4.0

Leverkusen Currenta bildet seit einem Jahr junge Leute im „MultiPlant-Center“ aus und setzt auch auf Umwelttechnikberufe.

MultiPlantCenter 4.0 – das klingt nach Zukunft. Das soll es auch. Denn just vor einem Jahr hat Chemparkbetreiber Currenta das Center eingeweiht. Es ist die weitgehend digitalisierte Keimzelle für die Chemikantenausbildung im Chempark. Auf 220 Quadratmetern werden die jungen Leute auf den Job in der digitalisierten Welt vorbereitet. Nach einem Jahr zieht das Unternehmen Bilanz.

Und die fällt positiv aus, sagt Wilhelm Heuken, Leiter der Bildung bei Currenta: „Es stellt sich heraus, dass wir den richtigen Weg gewählt haben“, resümiert er. Der Grund liegt in den neuen Räumen: Unter einem Dach versammelt sind verschiedene Disziplinen wie Verfahrens-, Anlagen- oder Labortechnik, die verschiedenen Anlagenteile im Ausbildungsbetrieb sind miteinander vernetzt, „und das Ausbildungskonzept hat sich seit der Inbetriebnahme ständig weiterentwickelt“, ergänzt Heuken.

Ausbildungsmodule verschiedener Berufsbilder, wie Pharmakanten, Produktionsfachkraft Chemie und Industriemechaniker seine in dem Zentrum nutzbar. „Wir agieren mit der Ausbildung im MultiPlantCenter4.0 flexibler und haben das Thema Digitalisierung einbezogen“, fasst Heuken zusammen. Und einbezogen werden auch die Azubis: „Wir lassen den Nachwuchs in die Gestaltung der Ausbildung eingreifen und können damit neue Impulse für die Ausbildung setzen.“

Während das Wort Klima und dessen Schutz derzeit in aller Munde ist, hat auch Currenta sein Ausbildungsprogramm in Sachen Umwelttechnik erweitert: Dazu gehören Lehrstellen in den Berufen Fachkraft für Abwassertechnik und Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, die der Chemieparkbetreiber seit zwei Jahren anbietet.