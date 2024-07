Vertragsunterzeichnung in Leverkusen Currenta beliefert Bayer mit Grünstrom

Bayers Ex-Chef Werner Baumann hatte das Ziel ausgegeben: Bis 2030 will der Konzern klimaneutral sein. Dafür wird seit einigen Jahren kräftig an diversen Stellschrauben gedreht. Zwei Beispiele: 2022 kündigte der Konzern an, seine Fahrzeugflotte weltweit so schnell wie möglich auf E-Mobilität umzustellen, abhängig davon, wie schnell unter anderem Lademöglichkeiten vorhanden seien. Und ganz aktuell: Die neue Tablettenfabrik Solida 1, die im kommenden Monat betriebsbereit sein und ab 2025 mit der Routineproduktion beginnen soll, weist in Sachen Energieeffizienz dies auf: Eine sensorgestützte Regelung der Lüftungs-, Wärme, Kälte und Dampftechnik auf die tatsächlich benötigte Leistung soll Energie sparen. Eine eigene Geothermieanlage steht quasi direkt nebenan.