Millionen-Investition : Currenta baut Klärwerk im Chempark aus

Leverkusen Neues Nachklärbecken im Bau: Anlage soll ab Herbst 2021 stündlich bis zu 2,2 Millionen Liter mehr Abwasser reinigen als heute. In dem Gemeinschaftsklärwerk werden neben den betrieblichen die kommunalen Abwässer von bis zu 400.000 Einwohnern aus Leverkusen, Leichlingen, Burscheid sowie aus Teilen von Solingen, Wermelskirchen und Bergisch Gladbach gesäubert.

Currenta baut im Chemperk Leverkusen ein neues Nachklärbecken. Zusammen mit dem Wupperverband investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben 11,7 Millionen Euro in die Verbesserung der Abwasserreinigung. Jetzt war Grundsteinlegung, im Oktober 2021 sollen die Arbeiten fertig sein. Nach der Inbetriebnahme können auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück mit dem neuen 2100 Quadratmeter großen Rundklärbecken stündlich bis zu 2,2 Millionen Liter zusätzliche Abwässer geklärt werden.