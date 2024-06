Dax-Unternehmen aus Leverkusen investiert in den Niederlanden Covestro steckt Geld in neues Recycling-Projekt

Covestro geht als strategischer Partner eine Beteiligung am Unternehmen „BioBTX“ ein – und „ermöglicht den Bau der weltweit ersten innovativen Demonstrations-Anlage für die ,BioBTX ICCP-Technologie‘ in den Niederlanden“, meldet der Konzern. „Die Technologie ermöglicht es, aus Biomüll und gemischten Kunststoffabfällen wertvolle Chemikalien wie Benzol, Toluol und Xylol zu gewinnen. Diese Aromaten sind wichtige Bausteine in der chemischen Industrie und werden unter anderem in der Kunststoffproduktion eingesetzt.“ Dafür steckt der Leverkusener Dax-Konzern einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in das Projekt.