Kunststoffhersteller in Leverkusen Covestro setzt auch in USA auf erneuerbare Energien

Der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro hat mit Ørsted, dänischer Anbieter grüner Energie in den USA, einen virtuellen Stromabnahmevertrag (vPPA) über 90 Megawatt (MW) geschlossen. Laufzeit: 15 Jahre. Es ist Covestros erster Vertrag über erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten und sichert dem Unternehmen einen Teil des Stroms des „Mockingbird Solar Centers“ in Lamar County, Texas. Der vPPA wird rund 70.000 Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr ausgleichen und die Scope-2-Emissionen an Covestros drittgrößtem Produktionsstandort in Baytown/Texas verringern. Scope-2 sind indirekte Emissionen aus Strom, Wärme und Dampf, die Unternehmen bei Versorgern einkaufen.