20-Millionen-Euro-Invest in Leverkusen Covestro eröffnet Forscherparadies

Dienstagnachmittag hat Michael Bierdels Herz Luftsprünge gemacht. Endlich Platz. „Wir haben hier so viele Ideen, für die im alten Technikum der Platz einfach nicht da war. Das schmerzt ein Forscherherz schon arg“, sagt der Leiter des Kompetenzcenters Hochviskostechnik, als er mitten im neuen Hochviskos-Technikum von Covestro steht – eine riesige Halle samt Galerie-Etage. Noch ist es dort relativ leer. Bis Mitte des Jahres soll sich das ändern. In diesem Monat soll die erste Anlage in Betrieb gehen, sukzessive werden weitere folge, „bis wir richtig eingezogen sind“, sagt Bierdel. „Ich bin so froh, dass wir das neue Gebäude haben, eben mit Platz und mit guter Infrastruktur.“ Der Werkstoffhersteller werde sich weiterentwickeln müssen, „um im Wettbewerb mithalten zu können. Und zwar vorne“, schiebt er hinterher. Dazu soll das neue Technikum beitragen. 20 Millionen Euro hat der Dax-Konzern investiert, rund drei Jahre dauerte der Bau des Gebäudes im Chempark.