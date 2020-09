Leverkusener Konzern Covestro macht aus Treibhausgas Rohstoff : In Shanghai bequem auf CO2 laufen

Leverkusen Covestro gelingt das nächste Projekt mit dem Treibhausgas Kohlendioxid als Rohstoff. CO2 nämlich lässt sich bei Sportböden verarbeiten und spart so Erdöl ein, das üblicherweise genutzt wird.

Aus Treibhausgas wird Rohstoff: Das könnte in der Covestro-Zentrale im Chempark in großen Lettern die Wände zieren. Und diesem Ziel rückt der Kunststoffkonzern wieder ein Stück näher. Nach Matratzen mit einem Anteil aus CO 2 (Kohlendioxid) kommt jetzt der Sportbodenbelag. Werkstoffhersteller Covestro hat mit der chinesischen Firma Shandong Inov NOV New Materials, einem Materialhersteller und technischen Dienstleister für Kunststoff-Sportböden, zusammengearbeitet. Ergebnis: Ein Gehweg aus dem CO 2 -basierten Material Cardyon wurde in Shanghai verlegt. „Es ist die erste Anwendung in China, bei dem das innovative Material auf CO₂-Basis zur Herstellung von Sportböden verwendet wurde“, meldet der Konzern.