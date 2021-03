Neue Recycling-Idee : Covestro holt im Chempark Rohstoffe aus alten Matratzen

Leverkusen Der Kunststoffhersteller Covestro hat ein besonderes Recycling-Verfahren entwickelt, um aus ausrangierten Matratzen Rohstoffe zu gewinnen.

Dazu hat das Unternehmen im Chempark kürzlich eine Pilotanlage eingerichtet, „um die bisher erzielten positiven Laborergebnisse zu bestätigen“. Aktuell wird dort ein Rohstoff gewonnen; ab Sommer wird auch die Rückgewinnung der zweiten Komponente pilotiert. Ziel: Covestro will die chemischen Recycling-Prozesse für gebrauchte Weichschaumstoffe industrialisieren und am Ende beide zurückgewonnenen Rohstoffe wieder vermarkten. Das entspricht dem Ziel, das Konzernchef Markus Steilemann ausgibt: Covestro soll sich auf Kreislaufwirtschaft ausrichten. „Wir wollen dabei fossile Ressourcen in der Produktion ersetzen, den CO 2 -Fußabdruck unserer Materialien weiter reduzieren und neue Lösungen für den Umgang mit Kunststoffabfällen schaffen“, betont er.