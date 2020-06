Gewählt : Covestro-Chef ist Präsident von europäischem Lobby-Verband

Markus Steilemann steht an der Spitze von PlasticsEurope. Foto: Covestro

Leverkusen „Angesichts der zahlreichen globalen Herausforderungen sind Kunststoffe von entscheidender Bedeutung, um eine wirklich nachhaltige Zukunft zu schaffen und die Kreislaufwirtschaft zum neuen Leitprinzip zu machen“, sagt Markus Steilemann.

Covestro-Chef Markus Steilemann ist neuer Präsident von PlasticsEurope, dem Verband der Kunststoffhersteller in Europa. Der 50-jährige Manager wurde jetzt für die Dauer von drei Jahren in die Position berufen. Er folgt auf Javier Constante von Dow Chemical, in dessen Amtszeit eine grundlegende Umorganisation von PlasticsEurope fiel. Steilemann möchte die Verbandsarbeit nach eigenem Bekunden „noch stärker“ auf die Förderung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ausrichten.