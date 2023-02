Hilfe aus Leverusen Covestro-Belegschaft spendet für Erdbeben-Opfer

Die Solidaritätswelle im gesamten Unternehmen sei riesig. Viele Mitarbeiter hätten familiäre Verbindungen in die betroffenen Gebiete. Bereits in den ersten Tagen nach den dramatischen Ereignissen kamen neben zahlreichen Beträgen für die gemeinsame Spendenaktion eigenständig initiierte Hilfs- und Spendenangebote durch Covestro-Mitarbeiter hinzu. „Einige richten private Spendenkonten ein und sammeln, um dringend benötigte Hilfsgüter in den kommenden Wochen selbst in die betroffenen Orte bringen zu können“, heißt es weiter.