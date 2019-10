Daten, Daten, Daten : Covestro baut die Digitalisierung aus

Leverkusen Digitale „Zwillinge“ von Produktionsanlagen sollen Planung, Betrieb und Instandhaltung von Maschinen erleichtern. Und so auch Kostenvorteile bringen.

Digitalisierung und Innovation – die beiden Worte gehen bei Covestro Hand in Hand. „In zwei Bereichen sind nun Fortschritte gelungen: Ein Pilotprojekt hat neue Erkenntnisse für die vorausschauende, intelligente Wartung von Anlagen geliefert und wird am Produktionsstandort Caojing in China fortgesetzt“, teilt der Kunststoffhersteller mit. Und: Auch das globale Projekt zur Digitalisierung und Integration der Systemlandschaft in der Produktion, kurz „Optimized System Integration“, gehe in die nächste Projektphase. Auf diese Weise will Covestro bei Produktionsprozessen kosten- und energieeffizienter werden. „Eine weitere Digitalisierung der Produktionsanlagen erleichtert die Planung, den Betrieb und die Instandhaltung deutlich“, teilt das Leverkusener Unternehmen mit. „Das Sammeln und die Analyse von Daten sind in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus gerückt. Der Ausbau unseres intelligenten und integrierten Datenmanagements steigert die Anlagenverfügbarkeit und macht die Produktionsprozesse effizienter“, erläutert Produktionsvorstand Klaus Schäfer. „Damit treiben wir die Digitalisierung unseres globalen operativen Geschäfts entscheidend voran.“ Was das im genau heißt, zeigen die beiden Projektbeispiele: