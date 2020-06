Ferinfahrt muss ausfallen : Corona stoppt Zeltlager für 120 Kinder

Leverkusen Dem Verein „St. Antonius“ bleibt auch nichts erspart: Nach der Überschwemmungs-Katastrophe 2018, bei der ein Mitarbeiter starb, muss nun erstmals seit 57 Jahren ein Zeltlager abgesagt werden.

Die Organisatoren des „Zeltlagers St. Antonius“ kommen nicht zur Ruhe. Erstmals seit 57 Jahren muss das Zeltlager abgesagt werden. Betroffen sind 120 Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren und rund 40 ehrenamtliche Helfer, die teilweise als Betreuer mitfahren wollten. Grund für die Absage sei neben örtlichen Corona-Bestimmungen in Bayern die Situation auf dem Zeltplatz in Flossenbürg selbst, berichtet Michael Prenzlow, einer der beiden Lagerleiter.

Das seit Jahrzehnten bestehende Zeltlager, das aus der Kirchengemeinde entstand und inzwischen als eigener Verein der Jugendförderung geführt wird, war im August 2018 in die Schlagzeilen geraten. Bei der Überschwemmung des damals vereinseigenen Zeltplatzes an der Ardeche war ein 66-jähriger Betreuer ums Leben gekommen. Die Lagerleitung hatte sich Kritik gefallen lassen müssen, der Platz sei nicht schnell genug evakuiert worden. Das Areal wurde von den französischen Behörden gesperrt. Im folgenden Jahr hatten die Verantwortlichen ein Zeltlager an der Nordsee veranstaltet.