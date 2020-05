Corona-Krise : Mit Maske in Bus, Museum und Comic-Kurse

Leverkusen Einrichtungen wie die Musikschule bereiten sich auf die Wiedereröffnung unter Corona-Auflagen vor. Am Donnerstag verteilten Oberbürgermeister Uwe Richrath, der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Stephan Santelmann, und der Geschäftsführer der Wupsi, Marc Kretkowski, Einwegmasken an die ÖPNV-Passagiere.

Unerwartete Begegnungen mit der Stadt- und Kreisspitze machten am Donnerstag Fahrgäste an den Busbahnhöfen in Wiesdorf und in Opladen. Dort verteilten Oberbürgermeister Uwe Richrath, der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Stephan Santelmann, und der Geschäftsführer der Wupsi, Marc Kretkowski, Einwegmasken an die Passagiere. Damit machten sie auf die Maskenpflicht aufmerksam, die nun unter anderem in Bussen und Bahnen, an Haltestellen und Bahnhöfen gilt. Um auf die Maskenpflicht aufmerksam zu machen, werden künftig auch einige mit Maske beklebte Busse durch Leverkusen und den Rheinisch-Bergischen Kreis fahren.